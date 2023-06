Mindhárman tudtak egymásról.

Nemsokára megjelenik Elliot Page önéletrajzi könyve, a Pageboy, amelyből már kiszivárgott néhány részlet, így egy igazán érdekes történetre is fény derült. A memoár szerint Page 2014 környékén, nem sokkal coming outja után összejött egyik kolléganőjével, Kate Marával, akinek akkortájt Max Minghella volt a párja. A férfi nem csak tudott a dologról, de jóvá is hagyta azt, Mara pedig később bevallotta Page-nek, hogy megtapasztalta milyen egyszerre két emberbe szerelmesnek lenni.

Románcuk nem tartott sokáig, de Page szerint nagyon meghatározó volt számára, ekkor döbbent rá ugyanis, hogy mindig azokba zúg bele, akik nem teljesen elérhetőek.

A "szennyesteregetésről" egyébként Mara is tud, bele is egyezett, hogy volt párja nyilvánosságra hozza titkos viszonyuk részleteit. Sőt, egyes értesülések szerint a napokban csatlakozik is majd Page-hez a könyv egyik sajtóeseményén.

