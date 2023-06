Fotó: NBC / Getty Images Hungary

Susan Boyle akkor vált világszerte ismertté, amikor 2009-ben előadta A nyomorultakból az Álmodtam én egy álmot című dalt a Britain's Got Talent műsorának színpadán. Akkor egy bolondos egyedülálló asszonyként fogadták, akivel – már csak a korából adódóan is – elég szkeptikus volt a zsűri. Amikor azonban Boyle elkezdett énekelni, a közönség ujjongásba tört ki – senki sem számított arra, hogy egy ilyen kis nőben ekkora hang rejtőzhet. A produkció végén még a szigorúságáról híres Simon Cowell is kénytelen volt bocsánatot kérni az előítélete miatt.

Nagy-Britannia legismertebb tehetségkutatójában idén Susan Boyle volt a meglepetésvendég, aki 14 év után tért vissza a népszerű műsor színpadára – írja a Mirror. A 62 éves énekesnő azzal sokkolta a nézőket, hogy a fellépése után elárulta, korábban agyvérzése volt. Mint mondta, nem lehetett biztos abban, hogy valaha is színpadra léphet még.

Nagyszerű érzés itt lenni. Rendkívül különleges ez most számomra, tavaly áprilisban ugyanis egy kisebb stroke-ot kaptam, de harcoltam, hogy visszatérhessek a színpadra, és sikerült.

