A modell hosszas külföldön tartózkodása után újra itthon van.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Horváth Éva és családja 2022 elején döntött úgy, hogy Balin kezdenek új életet. A kétgyermekes anyuka azóta rövidebb időre vissza-visszatért Magyarországra, de év nagy részét leginkább Balin tölti. Legutóbb viszont párjával eldöntötték, hogy elhagyják Indonéziát, mint akkor elmondta, a helyiek kedvesek ugyan, de külföldiként nehéz beilleszkedniük az ázsiai országba. Honvágya tehát hazahozta az egykori szépségkirálynőt, aki most Instagramján jelentkezett be követőinek.

Végre itthon :) Tudtátok, hogy most volt a kerékpározás világnapja, és mivel az idő is nekünk kedvezett előkaptuk a bicajokat melyekre ráfért egy alapos tisztítás.

– olvasható a modell posztjában.