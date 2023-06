Együtt kirándultak gyermekeikkel a hétvégén.

Tovább küzd a házasságáért Peller Mariann és férje, Juni György, akik válásukról adtak hírt tavaly ősszel. Ezzel szemben a Blikk egyik olvasója négyesben, két kisfiukkal közösen látta túrázni a minap a párt, a beszámoló szerint pedig nyoma sem volt feszültségnek a két szülő között.

Nagyon meglepődtem, amikor megláttam őket, mert már hónapokkal ezelőtt arról olvastam, hogy nem élnek együtt. Ehhez képest olyanok voltak, mint egy igazi család.

A lap ennek apropóján felkereste a tévés egyik ismerősét, aki szerint nincs minden veszve még: lát esélyt a békülésre Pelleréknél, hiszen ők maguk sem vetették el teljesen az újrakezdés lehetőségét.

„Mariannék megpróbálják megmenteni a házasságukat. Az az igazság, hogy a szakítás is eleve egy hosszú folyamat volt náluk. Semmit sem kapkodnak el, ezt jól példázza, hogy még a válókeresetet sem nyújtották be, pedig tavaly októberben jelentették be, hogy külön utakra lépnek. Most mindketten úgy érzik, már nem más irányba tart a hajójuk, de azért még sokat kell dolgozniuk azon, hogy minden rendbe jöjjön közöttük, ha ez egyáltalán lehetséges” – állítja a párhoz közeli forrás.