Susan Boyle akkor vált világszerte ismertté, amikor 2009-ben elő adta a Nyomorultakból az Álmodtam én egy álmot című dalt a Britain's Got Talent műsorának színpadán. Akkor egy bolondos egyedülálló asszonyként fogadták, akinek már csak korából adódóan is elég szkeptikusak voltak a zsűrik a produkciójával. Amikor viszont Boyle elkezdett énekelni, a közönség azonnal ujjongásba tört ki, mert senki sem számított arra, hogy egy ilyen kis nőben ekkora hang rejtőzhet. A produkció végén még a britek szigorúságáról híres zsűrije, Simon Cowell is kénytelen volt bocsánatot kérni az előítéletessége miatt.

Nagy-Britannia legismertebb tehetségkutatójában az idei évben Susan Boyle volt a meglepetésvendég, aki 14 év után tért vissza népszerű műsor színpadára. – írja a Mirror. A 62 éves énekesnő azzal sokkolta a nézőket, hogy a fellépése után elárulta, korábban agyvérzése volt. Mint mondta, nem lehetett biztos abban, hogy valaha is a színpadra léphet még az egészségügyi állapota miatt:

Nagyszerű érzés itt lenni. Rendkívül különleges ez most számomra, tavaly áprilisban ugyanis egy kisebb stroke-ot kaptam, de harcoltam, hogy visszatérhessek a színpadra, és sikerült

A teljes produkciót alább tekintheti meg: