Kiderül, kivel romantikázott a napokban a leendő aerobikedző.

Nem szingli többé Schobert Lara, újra foglalt a Schobert–Rubint házaspár legidősebb gyermekének a szíve. A 19 éves lány nemrég arról mesélt, anno kapcsolatfüggő volt, de mára már egyedülállóként is megtanult boldog lenni. Emellett arra is ráébredt, a szerelmet nem keresni kell, az úgyis betoppan majd az ember életébe.

Nos, ez a jelek szerint már meg is történt, hiszen pár napja a leendő aerobikoktató Instagram-sztorija alapján Bécsben vett részt egy romantikus randevún. A Bors most kiderítette, ki is az a titokzatos fiatalember, akinek a 24 óráig elérhető fotón csak a rózsát fogó kezét lehetett látni. A lap információi szerint Schobert új párja egy nála 10 évvel idősebb focista, aki jelenleg a Kazincbarcikai SC-nél játszik, de korábban játszott már a Paksnál, a Siófoknál és Szolnokon is. Egyelőre nem tudni, mióta lehetnek együtt a fiatalok, mindenesetre valószínűleg komolyak lehetnek a szándékaik, ha a távkapcsolatot is bevállalták.