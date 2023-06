A rapper számára már ösztönből jönnek a szülői teendők.

Lassan egy hónapja, hogy megszületett Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermeke, Amara. A szülők ezúttal tapasztaltabban várták a babát, hiszen mindkettőjüknek van már egy-egy kisfia és kislánya – a rappert emiatt nem is hozzák zavarba a picivel kapcsolatos feladatok.

„A nagylányomnál is jó apuka voltam, és a fiamnál is jól belejöttem a kisbaba körüli teendőkbe, most pedig már minden rutinból jön. Ha bármit csinálni kell vele, ösztönből megy. Szerintem rejtett képességem, hogy egyben anyuka is vagyok, ha kell” – mesélte a Blikknek G.w.M, hozzátéve: a csecsemővel együtt alszanak, a baba pedig addig pihen, ameddig ő is.

Szerintem a világ legcsodálatosabb érzése szülővé válni, az pedig, hogy velem ez harmadszorra történik meg, elmondhatatlanul boldoggá tesz. Amarám nagyon jó baba. És olyan szép, hogy végem van! Nem tudok vele betelni, és a család sem. Igazi áldás, ő a mi kis angyalkánk

– fogalmazott a rapper, aki nem győzte hangsúlyozni, hogy számára a család a prioritás.