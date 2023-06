Jakupcsek Gabriella ismét nagymama lett!

A műsorvezető az örömhírről Instagram-oldalán számolt be, ahol egy képet is megosztott, amin éppen a karjában tartja unokáját. Jakupcsek fiatalon vállalt gyerekeket, mindkét fia, Bálint és Marcell azóta maguk is szülők lettek, és egy-egy unokával ajándékozták meg. Harmadik gyermekét már 46 évesen hozta világra, lánya, Emma most 14 éves.

A legszebb pillanatok egyike… megszületett a kisebbik fiam legkisebb fia. Elolvadok…

