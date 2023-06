Ezúttal Ortega nemcsak címszereplő, de producer is lesz.

Még január legelején, az első évad átütő sikere után jelentette be a Netflix, hogy második évadot kap az Addams Family spin-off-sorozata, a Wednesday.

A főszereplő, Jenna Ortega ráadásul ezúttal nemcsak címszereplőként tér vissza, de immáron produceri feladatokat is ellát, azaz beleszólása lesz a történet alakulásába is. Ez bizonyára jó hír az ifjú színésznőnek, hiszen az első szezon kapcsán több dolgot is sérelmezett, ami szerinte nem illett karakterére, mégis „erőltetve” volt: például a szerelmi szálak, amelyekkel most ígérete szerint végleg leszámolnak.

„Úgy döntöttünk, hogy egy kicsit jobban ráfekszünk a sorozat horroraspektusára. Mert amúgy is annyira ártalmatlan az egész, és egy vámpírokkal, vérfarkasokkal és szupererőkkel foglalkozó sorozat esetében nem is olyan jó, ha túl komolyan vesszük magunkat. Úgyhogy kukázunk mindenféle romantikus szálat Wednesday kapcsán, ami nagyon jó” – idézte az IGN Ortega szavait, aki már most rengeteg új ötlettel szolgált a készülő friss epizódokhoz.