Fogalma sem volt arról, hogy kell, de a YouTube-on szerencsére minden fent van.

Miután elvált feleségétől, Jenna Dewantól, a YouTube-on megtalálható tutorial-videókra hagyatkozott a gyereknevelésben Channing Tatum. Az amerikai színész 2018-ban lett szingli apuka, ami nagyon kétségbe ejtette, hiszen – elmondása szerint –fogalma sem volt arról, hogyan nevelje egyedül kislányát, Everlyt. Hajat fonni például egyáltalán nem tudott, de a videókból azt is megtanulta.

Rettentő ideges voltam. Hiszen ő egy kislány! A YouTube-on kerestem ki, hogyan kell fonni, mert nem akartam olyan apuka lenni, aki borzos hajjal engedi a kislányát iskolába, mintha az utcán aludt volna... Próbálok jó apuka lenni, de igazából olyan vagyok, mint minden szülő: próbálom nem elrontani a gyerekemet, de úgyis el fogom

– ismerte be a Magic Mike sztárja, aki nemrég harmadik gyerekeknek szóló könyvét is kiadott, amely az „Egyetlen Sparkella és a nagy hazugság” („The One and Only Sparkella and the Big Lie”) címet kapta. Mint mondja, a kötetet az ihlette, hogy mindenre egyedül maradt: arra próbált meg rájönni, hogyan is kell egy kislánnyal kommunikálni.

Mint ismert, Channing Tatum és Jenna Dewan 2009-ben kötötték össze életüket, kapcsolatuk azonban 2018-ban zátonyra futott. Kislányuk, Everly Elizbeth 2013-ban született.

(via Female First)