Kulcsár Edina hétvégén a Magyarország Szépe versenyen zsűrizett, és az Instagramján meg is osztotta követőivel, hogyan készült el a jeles alkalomra a sminkje. Az egykori szépségkirálynő még 2014-ben nyerte meg a versenyt, mint arról mi is beszámoltunk: az idei győztes pedig a 23 éves miskolci Hacsi Boglárka lett.

A modell egy videóban most megmutatta, hogyan fest smink nélkül, és azt is elárulta, miért tartja fontosnak, hogy ezt megossza a rajongókkal:

Így épül fel egy remekmű a 0-ról! Tegnap megválasztásra került az idei Miss World Hungary, ahol én is zsűriztem. Erre készült ez a smink is. Szeretem megmutatni a smink nélküli arcomat is, mert az is én vagyok. Sőt! Az vagyok csak igazán én. Persze sminkkel a legtöbben jobban, mutatósabban nézünk ki, és ettől sokszor jobban is érezzük magunkat a bőrünkben. Ettől függetlenül szerintem kifejezetten jó megmutatni, hogy smink előtt hogy néz ki valaki, hiszen tudjuk, hogy a sminkkel csodákat lehet művelni. Sokan szenvednek önbizalomhiányban és ezzel talán egy kicsit nekik is kedvezhetünk.

Ui.: Én sem vagyok magammal mindig annyira kibékülve.