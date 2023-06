Mindenki a fedélzetre.

Fotó: YouTube

Lelkes magyar a Karib-tenger kalózai-rajongók hoztak tető alá egy, a megszólalásig az eredeti filmekre hajazó projektet, amihez most egy hangulatos előzetes is érkezett. A készítők elmondása szerint A Karib-tenger kalózai: A lámpás titka című fan filmük tökéletesen illeszkedik az eredeti franchise-ba, amelyen közel hetvenen dolgoztak éjt nappallá téve, hogy egy minőségi „folytatást” készíthessenek el. Ráadásul a szinkronmunkálatokra még a hazai szinkronszínészeket is sikerült megnyerniük, így a jól ismert hangjukon hallhatjuk viszont az ikonikus karaktereket.

Az előzetest alább tekintheti meg: