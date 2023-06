Először nyilatkozott a rapper gyermeke születése óta.

Már egy hónapja annak, hogy megszületett Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M első közös gyermeke, Amara. Az egykori szépségkirálynő a terhességét is remekül viselte, olyannyira, hogy még a szülés előtt is egy elképesztő táncot lejtettek férjével a kórteremben. A közösségi oldalán megosztott videón rengetegen jól szórakoztak, de azért akadtak olyanok is akiknek a produkció már túlment a jó ízlés határán. G.w.M most a Tények Plusznak többek közt erről is nyilatkozott.

Nagyon sok ilyen videót szoktunk nézni, amikor a párok szívatják egymást, vagy bármilyen szórakoztatóbb videókat készítenek, és akkor ez volt az egyik. Beszéltük, feldobtuk egymásnak, hogy ezt meg kéne csinálni, és megcsináltuk!

– ecsetelte G.w.M, aki hozzátette: bár kaptak hideget-meleget, szerintük sokan jól szórakoztak velük. A rapper azt is elmondta, hogy mind Kulcsár Edina, mind az ő gyermekei már nagyon várták, hogy megszülessen a kistestvérük.

Nagyon jó baba. Sokáig alszik velem, és nagyon szép, egy tünemény. Szóval valahogy még jobb lett minden, amióta ő van. Abszolút a szeretetet hozta be még jobban a házba, és a szeretet övezi az egész kis családunkat

– nyilatkozta a rapper.