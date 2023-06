Imádják a rajongók az aranyos videót.

Ha azt hittük, David Beckham már nem lehet menőbb apuka, friss Instagram-videójában most rácáfolt erre! Kislányával, Harper Sevennel a minap Harry Styles londoni koncertjén jártak, amelyet a felvétel tanúsága szerint az egykori labdarúgó is legalább annyira élvezett, mint legkisebb gyermeke. Harper nemcsak arra vette rá édesapját, hogy hozzá hasonlóan rózsaszín boával a nyakában bulizzon, de együtt is énekelték a brit popsztár Late Night Talking című számát.

„Te vagy az év apukája!” – érkeztek a rajongói hozzászólások Beckham bejegyzése alá azoktól, akik imádták az aranyos posztot.