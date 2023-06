Ismét anya lesz a legidősebb Kardashian-nővér.

Szülői örömök elé néz Kourtney Kardashian és Travis Barker. A sztárpár barátságból lett románca 2021 elején vált hivatalossá, tavaly pedig egybe is keltek egy mesés olaszországi esküvőn. A családbővítéssel sem vártak sokáig, a 44 éves reality-celeb ugyanis ismét várandós, a gólyahírt maga osztotta meg rajongóival és férjével, méghozzá egy meglehetősen stílusos módon. Kardashian egy „Travis, terhes vagyok" táblát feltartva kezdett bulizni a Blink-182 legutóbbi koncertjén – pont úgy, ahogy az az All the small things című slágerük videóklipjének egyik jelenetében látható. A feliratot elolvasva a zenekar dobosa azonnal könnybe lábadt szemekkel sietett le az első sorban ácsorgó szerelméhez.

A megható jelenetről készült videót bármiféle szöveg nélkül osztotta meg Instagram oldalán a kismama, akinek már közel kétmillióan kedvelték a posztját, emellett több ezer gratulációt is begyűjtött.

Kardashiannak van már három gyermeke Scott Disciktől, a 13 éves Mason, a 10 éves Penelope és a 8 éves Reign. Barker kétszeres apuka, fia, Landon 19-, valamint lánya, Alabama 17 évesek.