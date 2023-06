Nem volt valami hosszú a románcuk.

Három hónapja hidegzuhanyként érte Avril Lavigne és Mod Sun rajongóit, sőt magát a férfi sajtósát is a hír, miszerint felbontotta eljegyzését a sztárpár. Mint kiderült, egy harmadik fél volt a háttérben, Lavigne ugyanis az énekes turnézása közben összejött a szintén zenész Tygával.

Nem is bújkáltak sokáig, pár nappal később már közösen érkeztek egy nyilvános eseményre, sőt csókot is váltottak a kamerák kereszttüzében, így téve hivatalossá románcukat. A jelek szerint azonban amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is ment ez a kapcsolat, a TMZ információi alapján ugyanis Lavigne és a rapper néhány hete már nem alkotnak egy párt. A lap úgy tudja, a hírességek közös döntés alapján, jó viszonyban váltak el, s szeretnének a továbbiakban barátok maradni, ám az egyelőre nem ismert, pontosan miért is döntöttek a szakítás mellett.