Cinthya Dictator Tatár Csilla Kirakós című podcastjában mesélt szakmai- és magánéletéről, többek közt párkapcsolatáról is. A fotós és Molnár Tamás öt éve alkotnak egy párt, tavaly augusztus ótajegyben járnak, most pedig az is kiderült, hogy szerettek pontosan egymásba.

Szerelmüket egy közös munkának köszönhetik, pontosabban egy megkeresésnek, amelyet Cinthya kapott jó pár évvel ezelőtt. A szóban forgó együttműködés kapcsán ő lett egy cipőmárka női nagykövete, ám a férfi poszt üres volt, erre tőle kértek javaslatot.

„Gondolkozgattam, és valahogy eszembe jutott a Molnár Tomi, aki az Anti Fitness Clubnak volt a frontembere, akkoriban a Jetlaget csinálta. Elküldtem, hogy lehetne esetleg ő. Mi egymás mellett nőttünk fel Újpesten, és akkor őt beválasztották a kampányba. Nagyon tetszett nekik, Tomi meg nagyon hálás volt, hogy beajánlottam, és onnantól kezdve folyton randizni hívott. Akkor így egymásba szerettünk” – mesélte a művész, hozzátéve: a kezdeti alapokhoz képes mára már rengeteget változtak kedvesével mindketten, szépen lassan egymáshoz csiszolódtak.

(via 24.hu)