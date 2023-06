Női szemszögből dolgozza majd fel a rock'n'roll királyának történetét.

Fotó: youtube

Még szinte ki sem hűlt Bazz Luhrmann Elvis-filmje, hamarosan újabb mozi fogja feldolgozni a világ egyik leghíresebb zenészének életét. Pontosabban az ő és felesége, Priscilla életét, ezzel a címmel érkezik ugyanis Sofia Coppola új produkciója, amelyhez most egy rövid kedvcsináló is befutott. A szöveg és gyakorlatilag párbeszéd nélküli, ám annál erősebb vizuális elemekkel kooperáló rövid előzetes, valamint a rendező előzetes ígéretei alapján most női szemszögből ismerjük majd meg a rocklegenda történetét, akit az Eufória sztárja, Jacob Elordi formál meg, míg a címszerepet Cailee Spaeny játsza majd.

A film alapjául Priscilla 1985-ös önéletrajzi regénye szolgált, premierdátumról egyelőre viszont még nincs hír.