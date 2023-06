Vasárnap kezdődnek majd a munkálatok.

Ne lepődjünk meg, ha egy-egy ismerős arcba botlunk Budapesten, itt forgat ugyanis vasárnaptól közel másfél hónapig Sigourney Weaver és Mads Mikkelsen is. A két színész a Hannibalt is jegyző Bryan Fuller Emmy-díjas alkotójának első mozifilmjében, a Dust Bunny-ban játszanak majd főszerepeket. A szerző által csak "kapuhorrornak" nevezett produkció egy kislány történetét dolgozza fel, aki felbéreli a szomszédját, hogy ölje meg az ágya alatt bújkáló szörnyet.

Ehhez biztosít majd helyszínt a főváros, amely már most nagyon magával ragadta a rendezőt.

„Imádom Budapestet, eddig fantasztikus az élmény. Nagyon sok helyi stábtaggal dolgozunk, akik mind nagyon képzettek, sokat hozzáadnak ahhoz, amire készülünk. Úgy tudom, Budapest az egyik legnagyobb forgatási műhely Európában, nagyobb mint London vagy Berlin. Sok film készül itt, és azért is jönnek ide forgatni, mert rengeteg mindent lehet itt csinálni, ráadásul magas minőségben. Sok arca van a városnak, az egyik sarokról olyan, mint Berlin, a másikból Párizs, Róma, London, vagy mint a mi esetünkben, New York fantasy-verziója. Talán nincs is még egy ilyen város” – nyilatkozta Fuller, hozzátéve: nem csak ő, de Weaver is izgatott a helyszín miatt.

„Különösen érdekli a város, nem volt még itt, részben ezért is foglalkoztatta a projekt, meg akarta nézni Budapestet” – mesélte a filmes a Magyar Nemzetnek.