Hatalmas vihar csapott le a tegnap este országra, több vármegyéjében másodfokú, narancs riasztás volt érvényben. A szakemberek szintén elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás miatt. A szélvihar és a heves eső miatt több rendezvény is elmaradt, köztük Wolf Kati fellépése is, aki Tihanyban adott volna koncertet, de Katasztrófavédelem nem engedélyezte. Az énekesnő az Instagram-oldalán jelentkezett be követőinek, hogy biztosítsa őket, később meglesz tartva az elmaradt műsor, de fontosabb volt az emberek biztonsága.

Egy óra múlva kezdődött volna a koncertük Szentpéteri Csillával és a zenekarral. Irgalmatlan szélvihar van, és jön egy nagyobb vihar, ezért a katasztrófa védelem nem engedi, hogy megtartsuk az eseményt. Nyilván ez így biztonságos nektek és nekünk is, kifogjuk írni mikor lesz megtartva. Aki nem indult még el, az ne is tegye

– mondta a posztjában az énekesnő, aki ettől függetlenül arra biztatta a rajongóit, hogy ha tehetik, látogassanak majd el a Balatonhoz és fedezzék fel a környéket, hiszen nagyon szép.

(via Bors)