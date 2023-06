Kollányi Zsuzsi márciusban jelentette be közösségi oldalán, hogy férjével úgy döntöttek, három év házasság után elválnak. A háromgyermekes anyuka elmondása szerint sok dolog előzte meg döntésüket, de hiszik, hogy mindkettőjüknek így lesz a legjobb. Az énekesnőre viszont alig fél évvel a történtek után ismét rátalát a szerelem: választottja ezúttal Bóza Roland séf, aki 2021-ben nyerte meg az RTL-en futó A Konyhafőnököt, de feltűnt a Cápák közöttben is. A pár csütörtökön először jelent meg együtt nyilvánosan a Lupa Beachen tartott rendezvényen, ahol több sztár is tiszteletét tette.

„Látszott rajtuk, hogy odáig vannak egymásért, olyanok voltak, mint két tinédzser, végig turbékoltak. Egyáltalán nem titkolták, hogy egy párt alkotnak, nagyon boldognak tűntek” - árulta el a Blikknek egy szemtanú.