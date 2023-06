Eva Longoria receptjéből készítették el a szombati ebédet.

Lassan nyugodtan megkaphatná az internet kedvenc apa-lánya párosának díját David Beckham és kislánya, Harper Seven. A duó az előző héten azzal lopta be magát az egykori focista több millió követőjének szívébe, hogy rózsaszín boával a nyakukban együtt buliztak Harry Styles londoni koncertjén, most pedig egy Instagramra kiposztolt főzős videón pörögnek a rajongók.

A négygyermekes apuka és 8 éves gyermeke burritót készítettek Eva Longoria receptje alapján, a salsa szósz mellett pedig salsatáncmozdulatok is előkerültek a konyhai sürgés-forgás közepette. A vidám felvétel láttán többen is kijelentették, közös főzős műsort szeretnének a páros főszereplésével – ami kicsit ironikus, Beckhamék legidősebb fia, Brooklyn ugyanis egy ideje már hasonló tartalmakkal próbálkozik saját oldalán, de követői nincsenek túlzottan elragadtatva teljesítményétől, ehelyett inkább a visszavonulásra biztatják.

„Nagyon szerettelek mint az United játékosát, de a szülői készségeid lenyűgözőek!”

„Imádom a kapcsolatodat Harperrel!” – érkeztek a kommentek David Beckham bejegyzéséhez.