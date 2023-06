Nem éppen kellemes eset történt az egyik nyáron az ifjabb Schobert Norbival.

Schobert Norbert és Rubint Réka középső gyermeke fél éve már, hogy megnyerte a Farm VIP harmadik évadát, ahol nemcsak kitartásáról és magabiztosságáról, de hatalmas küzdőszelleméről is tanúbizonyságot tett. Persze az ifjabb Schobert Norbert nem mindig volt ilyen kimért. Mint azt elárulta, jó pár évvel ezelőtt még ő is kivette a részét a hatalmas baklövésekből. Az egyik ilyen meggondolatlansága alkalmával baleset is érte, amikor 11 éves korában testvérét kísérte el egy nyári ovis táborba, ahol egy csúszdán történt meg a baj.

„Mentem fel a csúszdán, mert volt egy ilyen szivárvány csúszda, és ott ugye le szoktak csúszni, én meg nyilván felfelé sétáltam. Valahogy, nem volt nagy a körmöm – általában vágom a körmömet –, de egy kislány csúszott le, és belekapaszkodott a lábujjamba, megfogta vele a körmömet, és hátratépte. Mintha visszahúznák a körmeidet, olyan volt. Teljesen ép köröm volt, és feltépte az egészet. Ott éreztem, hogy valami nem oké, ránéztem, de ott még az adrenalin miatt nem fájt, de utána brutális volt...” – számolt be az ijesztő sérülésről ifj. Schobert Norbert a TV2 kameráinak.

