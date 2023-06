Gazdája minden tökéletlensége ellenére imádja kiskedvencét.

Fotó: youtube

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is megrendezték a világ legcsúnyább ebét kereső versenyt Kaliforniában. A bajnokság a tökéletlenség elfogadásának egyfajta örömünnepe is, a győztese pedig ezúttal egy Scooter nevű kínai kopasz kutya lett.

A most 7 éves állatnak nem csak a nyelve lóg ki állandóan a szájából, deformált, hátrafele forduló lábakkal is született, emiatt tenyésztője még kölyökként el szerette volna altatni. Végül megmenekült, és szerető gazdára lelt Linda Elmquist személyében, sőt, még járni is megtanult. A nő szerint Scooternek fogalma sincs róla, hogy ő más, mint a többi kutya, ellenben elszántsága és ereje példaértékű lehet mindenki számára.

Scooter egyedi külsejével egy nála kétszer nagyobb trófeát és nem mellesleg 1500 dollárt, azaz mintegy félmillió forintnyi összeget is nyert.