Szeretné kiélvezni az életét.

Fotó: youtube

Határozott véleménye van az anyaság kérdését illetően Galambos Dorinának. Az énekesnőt nemrég endimetriózissal kellett műteni, és bár az operáció sikeres volt, ennek ellenére nem készül a gyerekvállalásra. Erről most a Palikék világa című YouTube-műsorban is mesélt.

„Biztosan azért, mert anyukám annyira fiatalon halt meg, hogy már én sem élnék, ha annyi idősen ér véget az életem. Tizenhét voltam, ő harminckilenc. Most vagyok harminckilenc. Sosem gondoltam, hogy a járókeretig eljutok, mert a rák bármikor előfordulhat. Valószínűleg ezért nem tervezek gyereket. Én csak szeretném kiélvezni az életemet” – vallotta be az egykori Megasztár-versenyző, aki Palik László kérdésére tisztázta, nem szerette volna, ha gyermeke is hasonló helyzetbe került volna, mint ő anno. Testvére a történtek ellenére nagyon vágyik már az anyaságra, de nála ez az érzés eddig nem jött el, mint mondta, várhatóan már nem is fog.