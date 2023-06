Partiherceg.

Bár a világ egy mindig visszafogott családapaként, no meg persze Anglia trónvárományosaként ismeri Vilmos herceget, valójában néha ő is elengedi magát: így tett például a múlt hétvégén, amikor is bulizni ment barátaival.

A leendő uralkodó péntek délelőtt még a nagy nevű Royal Ascort lóversenyen drukkolt kedvenceinek felesége oldalán, este azonban már egy londoni klubban videózták le a szemfüles partizók. Vilmos és két régi ismerőse (akik egyben Sarolta hercegnő és Lajos herceg keresztapjai is) hasonló kék ingbe öltözve, jókedvűen beszélgettek a KOKO nevű szórakozóhely VIP erkélyén egy-egy sörrel a kezükben. Bár a tánclépéseket nem vitte túlzásba a herceg, láthatóan élvezte az utó-szülinapi bulit, Vilmos ugyanis múlt szerdán töltötte be a 41. életévét.

(via 24.hu)