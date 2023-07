Tóth Gabi férjével, Krausz Gáborral a főváros zaját hátrahagyva vidéken kezdett új életet. A sztárpár Szentendrén talált rá álmai otthonára, ahová lassan teljesen beköltöznek. A csúszó felújítási munkálatok miatt nehéz volt ugyan az átállás a család számára, szépen lassan viszont látszólag minden a helyére kerül. Az énekesnő a csalad.hu-n megjelenő blogján most arról mesélt, bűntudatot érez amiatt, hogy sokszor kell a munkája miatt otthon hagynia a kislányát, Hannarózát. Mint mondta, különösen nehezen élte meg azt az időszakot, amikor kórházba kellett vinni a gyermekét, és mostanság hosszasan foglalkoztatja munka-magánélet egyensúlyának dilemmája.

„Hogyan magyarázzam el egy hároméves gyereknek, hogy nincs nála fontosabb az egész világon, de pont azért kell anyának és apának dolgoznia, hogy neki mindent megadhassunk? Hogyan értessük meg vele, hogy ebben a minden szempontból bizonytalan világban addig kell ütni a vasat, amíg meleg, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz holnap? Őt nem érdekli a hitel, nem érdeklik a kiadások, őt az érdekli, hogy megmutassa a rajzát, amit aznap készített, vagy egyszerűen csak azt szeretné, hogy összebújva feküdjünk az ágyában és dúdoljak neki.”

– magyarázta az énekesnő, aki szerint ebben az esetben az édesapáknak valamelyest könnyebb dolguk van.

„Az én Krauszom tök jó apuka, de valóban nem láttam még könnyes szemmel állni az ajtóban, amikor el kell mennie. Talán egyszer, amikor hetekre kellett mennie, és tudta, hogy telefonon sem fogjuk tudni tartani a kapcsolatot. Szóval, valóban jogos a kérdés, hogy a férfiak is így élnek meg minden családjuktól távol töltött percet? Vajon ők is nehezen egyensúlyoznak a szakmai és magánéletük libikókáján? Nekik is ilyen fájdalmas minden távozás, és még percekig zokognak az autóban, mielőtt indulni tudnának? Vagy csak nekünk, anyukáknak szakad ki a szívünk napról napra, amikor becsukjuk magunk mögött az ajtót?” – elmélkedett a témáról Tóth Gabi a blogbejegyzésében, amit a Blikk szúrt ki.