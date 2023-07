A 33 éves színésznek három hónappal ezelőtt született meg az első gyermeke.

Fotó: David M. Benett / Getty Images Hungary

Daniel Radcliffe és barátnője, Erin Darke még áprilisban köszönthették az első közös gyermeküket, akinek nemét eddig homály fedte. A sztárpár nem igazán csinált nagy hírverést az őket ért gyermekáldásról, úgy derült ki, hogy New Yorkban fotózták le az apukát, amint a kicsit egy babakocsiban tolja. Radcliffe viszont egy interjúban végre lerántotta a leplet gyermeke neméről: kisfiuk született.

„Ez nagyszerű. Őrületes és intenzív, de a kisfiam csodálatos, akárcsak Erin. Igazi kiváltság, hogy ezt az időt is velük tölthetem. Mindig is ki akartam venni egy kis szabadságot, amit nem mindenki tud megtenni, és így viszont sokat lehetek majd velük, ami csodálatos” – áradozott a színész a Miracle Workers című sorozatának a premierje előtt. Azt is elárulta, hogy a jövőben jobban megválogatja majd a szerepeit, és valószínűleg egy kicsit kevesebbet fog dolgozni, mivel több időt szeretne tölteni a családjával.