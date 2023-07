Az énekesnő egy dalon dolgozott útközben.

Biri Balázs podcastjének vendége volt a minap Pásztor Anna, aki a műsorban többek között arról is beszélt, hogy asztalnál ülve nem tud dalszöveget írni, ezért többször került már kellemetlen helyzetbe. Az Anna and the Barbies énekesnője általában vezetés közben kap ihletet, ötleteit a telefonjába pötyögi be – ha a gyermekeivel, Benjivel és Zoéval utazik, csitítgatja őket, ha pedig egymaga ül az autóban, képes nagyon elkalandozni a zeneszerzésben. Van, hogy le is kell parkolnia, míg be nem fejezi azt.

A többi sofőr persze nem örül ennek.

Volt már olyan, hogy a pirosnál egy kamion ledudálta az agyamat. A Játék az egésznek a refrénje úgy született meg, hogy fent voltam valahol Budán, és a pirosnál nem tudtam tovább menni, mert le kellett írnom. Egy óriási kamion mögöttem meg akart ölni, és mondtam, hogy »nem érdekel, üssél el, de ezt le kell írnom, mert megvan a refrén«

– mesélte nevetve az énekesnő, hozzátéve, ezután sírva mutogatta a dühös sofőrnek, hogy haladjon el mellette.

(via story)