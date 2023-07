Gyomorforgatónak nevezte a celebek „barátkozási” szokásait.

Köszöni, de nem kér a sztárbarátokból Bódi Sylvi. A modell jó ideje már megválogatja, kivel tölti idejét, mint mondja, szívesebben és könnyebben is barátkozik civil emberekkel.

„Nagyon kevés celeb ismerősöm van, ritka kivétel, akivel megtalálom a közös hangot. Rubint Réka és Király Linda azok, akik pozitív benyomást tettek rám. Ők valóban csupa szív, mély érzésű emberek, de

nagy általánosságában azért elmondható, hogy a sztárok bizony felszínesek és sekélyesek.

Mindig is éreztem, hogy ez nem az én közegem, nem tartozom közéjük. Ennek nagyon egyszerű oka van: sosem tudtam velük miről beszélgetni. Az én barátaim, akik kivétel nélkül civil emberek, teljesen más értékrenddel bírnak. Az elmúlt években igyekeztem sokaknak bizalmat szavazni. De amikor sorra tapasztaltam, hogy mindegyikük hamis, játssza az eszét, és mosolyogva kérdezi meg, hogy vagyok, majd amikor elfordítom a fejemet, gondolatban belém mártja a konyhakést, az számomra – finoman szólva is – gyomorforgató volt” – idézte a Blikk a Story magazinnak adott nyilatkozatát, ahol arról is beszélt, erre a felismerésre leginkább a szörfözésnek hála jött rá.

Bódi nem szereti a bájcsevejt, inkább tartalmas eszmecserékre vágyik, ugyanakkor nem fogja letagadni saját celebmúltját sem.