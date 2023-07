A színésznő nem is sejtette, mi zajlik kapcsolatuk hátterében.

Nehéz időszakon van túl Gubik Petra, a Sztárban sztár legutóbbi évadának nyertese, nemrégiben ugyanis véget ért másfél éve tartó párkapcsolata. Szerelme hűtlen volt hozzá, mindez pedig gyakorlatilag a műsor miatt derült ki a színésznő számára.

„Azt kérdeztem magamtól, mit ér a siker, ha a magánéleted darabokra hullik. Aztán összeraktam. Tulajdonképpen valamelyest a Sztárban sztár-os győzelmemnek is köszönhetem, hogy megtudtam az igazságot. Ha nem az a szakmám, ami, és nincs a Sztárban sztár által kapott figyelem, akkor talán még most sem tudom, mi a valóság. A műsor kapcsán elég sok interjút adtam, és volt egy podcast, amit az egyik lány hallott. Szimpatikusnak talált, és megszólalt a lelkiismerete, azt mondta, nem csinálja ezt tovább, megkeresett, és felvállalta, hogy partner volt a hűtlenségben” – kezdte a Story magazinnak Gubik, aki szerint hiába volt nagy lecke ez számára, érthető módon lelkileg nagyon megviselték a hallottak, hiszen nem is sejtette, hogy megcsalja őt barátja.

Nem egy alkalomról beszélünk. Minél inkább a dolgok mélyére ástam, úgy derült ki számomra egyre több és több eset, ő pedig a tagadásba, a hazugságokba menekült. Én az egész kapcsolatunkat megkérdőjeleztem így, és minden bizalmamat elvesztettem. Ami addig természetes volt, hirtelen eltűnt. Életem csalódása!

– idézte fel a történteket az énekesnő. Gubik attól félt, a történtek hatására munkahelyén sem fog tudni teljesíteni, de megtapasztalta, a színpadnak gyógyító ereje van. Mint mondta, „kijátszotta magából” a fájdalma egy részét, de szakemberhez is fordult, ezt pedig bátran ajánlja mindenkinek, akit lelki gondok kínoznak.

(via 24.hu)