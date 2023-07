A legtöbb szalon már kitiltotta őt, így otthon készülnek újabb tetoválásai.

Fotó: Facebook

Kétségbeesetten keres állást magának egy walesi anyuka, mindhiába - a 46 éves nőt évek óta nem akarja senki foglalkoztatni, ugyanis tetőtől talpig ki van tetoválva. Melissa Sloannak több mint 800 minta díszíti már a testét, gyakorlatilag alig maradt szabad bőrfelülete, ő azonban ezt egy kicsit sem bánja, hiszen a tetoválások megszállottja. Azt már viszont jobban sajnálja, hogy segélyekből kell élnie, mert sehol nem kap állást.

„Még vécépucolásra is jelentkeztem, de nem vesznek fel a tetoválásaim miatt. Ha valaki holnap munkát ajánlana, elfogadnám azt” – idézte a 24.hu a nő Daily Starnak adott nyilatkozatát, amelyből kiderül, azért a történtek nem vették el teljesen a kedvét a tetkóktól. Továbbra is legalább heti három darabbal bővíti gyűjteményét, bár már házilag, párja által, hiszen a legtöbb környékbéli szalon is kitiltotta őt.

„Nem csinálják meg, mert túl messzire mentem, nem tudnak már rajtam segíteni” – mesélte Sloan, aki még gyerekei iskolai előadásait sem nézheti meg külseje miatt az intézmény vezetőségének döntése alapján.