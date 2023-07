Állítólag a tojássárgájában van a tudás.

Egy új és meglehetősen érdekes dolgot is tanult Rippel Feritől a Hal a tortán műsor múltkori adásában Gáspár Bea, ezért úgy döntött, férjén, Gáspár Győzőn is kipróbálja azt. A magyar sztárvilág estéibe bepillantást engedő főzőshow háziasszonya a Magyarország Érdemes Művésze címmel is elismert és az egészségére gondosan ügyelő sportolótól arról értesült, hogy a tojássárgájában van az összes tudás. Ezért úgy döntött, tojássárgája-diétára fogja showman férjét, hátha megokosodik tőle.

Szóval tojássárgáját kell enni ahhoz, hogy okosak legyünk. Hát akkor megvan a titok! Győző holnaptól tojássárgája-diétát fog követni, Feri után szabadon. Hátha az segít valamit az agyi kapacitásában, sose lehet tudni

– viccelődött Bea asszony, a Konyhafőnök VIP korábbi győztese.

(via Bors)