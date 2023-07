Megjelent Gáspár Laci új videóklipje, amely a Nincs kiút című dalához készült. A zenész a Facebook-oldalán is közzétett szerzeménye után újabb videókkal jelentkezett, melyekben arról beszélt, hogy az utóbbi időben „jó pár botrányba keveredett a neve”. Nem várt vallomásában ennél mélyebb részletekbe ugyan nem bocsátkozott, de úgy véli, nagyon illik a dalának mondanivalója azokhoz a dolgokhoz, amik a múltban történtek vele.

Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is. Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok