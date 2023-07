Fotó: Velvet / Velvet

Kandász Andrea a Borsnak adott friss interjújában elárulta, hogy 28 éves lánya, Lolita hamarosan szülői örömök elé néz. A műsorvezető bevallása szerint ő is készül már a nagymamaszerepre, a szülőszobán is bent szeretne lenni unokája születésekor. Gyermekével kiváló a kapcsolata, még fitneszinstruktor-tanfolyamra is együtt járnak.

Én leginkább középkorú nőknek szeretnék életmódtanácsokkal segíteni, tornagyakorlatokat mutatni. Lolita pedig kisgyermekek mozgásával szeretne később foglalkozni. Mindenesetre nagyon jó anya-lánya program volt együtt ez a tanfolyam! Összességében elmondhatom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk

– mondta a műsorvezető, aki hozzátette: nagyon vágyik rá, hogy nagyszülő legyen.

Kandász bevallása szerint imádta, hogy 24 évesen lett anyuka, és úgy látja, lánya is nagyon vágyik már egy saját gyermekre.

Bármelyik pillanatban készen állok a nagymamaságra! Mondtuk is már neki viccelődve a férjemmel, hogy ő menjen majd csak vissza dolgozni, mi pedig elraboljuk a kicsit! (...) A lányom azt mondta, hogy ha csak egy ember lehetne vele a szülőszobán, akkor én adnék biztonságot. Nyilván majd az apuka lesz az első, de repülök, mihelyt kellek.

– árulta el nevetve.