Hatalmas ünnepséget tartottak.

Ahogy azt mi is megírtuk, a hétvégén megnősült Zámbó Jimmy középső fia, Szebasztián. A férfi még tavaly augusztusban kérte meg választottja, Nikolett kezét, aki örömmel mondott neki igent. Az ifjú házaspár hivatalos templomi esküvőjét követően a Zámbó-család persze egy fergeteges lakodalommal ünnepelte meg a jeles napot. Zámbó Krisztiánnak köszönhetően pedig most néhány videóban betekintést nyerhettünk abba, hogyan is ünnepelt a nagy násznép.

„Tegnap megvolt az öcsém esküvője. Sokan láthatták a Facebookon az élő bejelentkezését, így kár is lenne tagadni a híreket! Büszke vagyok a testvéremre, jó érzés, hogy bátyjaként ott lehettem ezen a fontos napon vele. Előadóként és vendégként már több mint négyszáz esküvőn voltam, de ilyen szépet még sosem láttam! Végig nevettünk és sírtunk. Be kell vallanom, azt hiszem, én voltam az első, aki elpityeredett! Görög katolikusok vagyunk, a templomi szertartásaink nagyon szívhez szólóak!” – kezdte a Zámbó-család legidősebb fia.

Éreztük, hogy édesapánk lenéz ránk, ott van velünk lélekben. Természetesen az ő dalai is felcsendültek. De nem tőlem! Én nem énekeltem, vendégkén szerettem volna kiélvezni a pillanatokat. Na jó, hajnali 4 körül én is színpadra álltam, de azt már nem nevezném éneklésnek!”

– nyilatkozott az eseményről a Borsnak Zámbó Krisztián, aki azt is elárulta, hogy most még inkább felbátorodott a házasodást illetően, és jövőre feleségül szeretné venni kedvesét.

Íme a felvétel, ahol az énekes a lagzin énekel a mulatozó násznépnek:

Emellett egy humoros videó is született, ahol a vőlegény és a menyasszony egy csillagszóróalagúton halad át, miközben Krisztián egy vicces táncot lejtett a hattérben: