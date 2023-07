Dér Heni és férje, Bakos Gergely tavaly decemberben jelentették be Instagramon, hogy bővül a családjuk, ugyanis ismét gyermekáldás elé néznek. A 37 éves énekesnő még 2021 májusában adott életet az első gyerekének, Bendegúznak némi túlhordást követően. Most úgy tűnik, hogy második babájával is hasonló lehet a helyzet.

Kicsit kezd deja vu érzésem lenni...

– olvasható az énekesnő Instagram-bejegyzésében.