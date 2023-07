A Rocketman, a Bohém rapszódia és Baz Luhrmann Elvis-je után egy újabb ikonikus zenész életrajzi filmje érkezik.

Megkaptuk az első előzetest a Bob Marley életét bemutató filmhez, melyben Kingsley Ben-Adir (Titkos invázió) alakítja majd a legendás reggae zenészt. A Bob Marley: One Love címmel készült életrajzi filmet Reinaldo Marcus Green rendezte, aki a Will Smith főszereplésével bemutatott Oscar-díjas Richard királyt is jegyzi. Az énekes feleségét, azaz Ritát, a legutóbbi James Bond-filmből megismert Lashana Lynch játssza majd a mozivásznon. Különösen jó előjelnek számít továbbá, hogy a film a Marley-családdal közös együttműködésben készült.

A történet elsősorban az 1976 utáni időszakra fókuszál majd, amikor Marley visszatér Jamaicába, hogy békekoncertet adjon, dacára annak hogy korábban ott megpróbálták kivégezni őt és feleségét. A Paramount Pictures beharangozója szerint az alkotást 2024 januárjában mutatják be az Egyesült Államokban, hazai megjelenésről egyelőre még nincs hír.

A film előzetesét alább tekintheti meg: