Imádnivaló fotókon látható, ahogy egy Jack Russell terrier összebarátkozik két újszülött nandu fiókával. A nanduk első pillantásra olyanok, mintha kis struccok lennének, de alkatuk lényegesen karcsúbb annál. A hétéves Ivy névre hallgató négylábú vigyázó tekintetét mindig az egyhetes madarakon tarja az Arnbeg Farmstayben, ahová az új jövevények nemrég érkeztek. Az állatok 57 éves tulajdonosa, Ali Thom több mint 100 jószágot tart a farmján, amit valóságos állatkertként jellemez már maga is. Elmondása szerint a kis Ivy már korábban is kötődött más állatokhoz. A madarak egy hőlámpa alatt keltek ki, és körülbelül egy hónap múlva költöznek át a végleges helyükre, de addig is remek társaságot nyújtanak a négylábúnak.

9 Galéria: Ivy és a kis nanduk barátsága Fotó: Katielee Arrowsmith / SWNS / Nortfoto