Napokkal ezelőtt különös pletyka kezdett terjedni Köllő Babettről, valamint a nemrég Liverpoolba igazolt Szoboszlai Dominikról egy fórumon, miszerint egy focista esküvőjén összeszűrték a levet.

A névtelen Reddit-poszt hamar bejárta az internetet, kisvártatva visszajutott a színésznőhöz is, aki saját bevallása szerint férjével eleinte csak nevetett a dolgon, később azonban, amikor egy nyomtatott sajtó címlapján látta viszont a történetet, betelt nála a pohár. Most a Mokka műsorában öntött tiszta vizet a pohárba, valamint azt is elárulta, jogi lépéseket tesz.

„Ebben az a szép, hogy életemben focista esküvőn nem voltam. Ebből az egész hírből a neveink igazak. Semmilyen esküvőn nem vettem részt, sosem találkoztam ezzel a sráccal” – jelentette ki Köllő, aki beszélt egy ügyvéddel is, hogy megvitassa, milyen lehetőségei vannak ebben az esetben, végül a feljelentés mellett döntött.

„Abban a pillanatban, hogy te valakiről valótlant állítasz, és ő feljelentést tesz, akkor kiadják az IP-címedet. Elindul a nyomozás. Tehát a következmények nélküli világ mégsem következmények nélküli. [...] Valószínűleg mikor a nyomozóhatóság elkezd kopogni, egyik szülő sem fog örülni annak, hogy a gyermekét viszik el. Akkor álljunk bele és kezdjük el! Én most untam meg.”