A fotón lévő homályosság – elmondása szerint – nem filter, hanem kosz a kamerán.

Július 15-én, azaz éppen ma ünnepli születésnapját Liptai Claudia. A Horvátországban, pontosabban Dubrovnikban forgató műsorvezetőnő 50 éves lett, s e különleges évfordulóról a közösségi oldalán is megemlékezett, mégpedig egy kendőzetlenül őszinte bejegyzéssel.

„Na kérem. Nem szoktam ilyen képet kirakni magamról. De ez kell a mai naphoz.

Ez egy visszaszámlálós kamerás pillanatfelvétel, ezt a háttérben levő cementeszsák is mutatja. A homályosság nem filter hanem kosz a kamerán. Őszinte leszek. Mondjuk mindig az vagyok. Van is ebből néha bajom. Január elseje óta féltem ettől a naptól. A számtól ami kimondva nem hangzott túl fényesen. 50. Bele is sajnáltam magam.