Mindenki Barbie-lázban ég.

Fotó: TikTok/danda.artstore

Egy, a mesterséges intelligenciára alapuló TikTok-oldalon mutatták be a minap, hogyan is néznének ki a Barbie babák különböző nemzetiségűekként. A The Al Revolution nevű profil kezelője minden bizonnyal azért készített erről videót, mert a Greta Gerwig rendezésében készülő Barbie-film most mindenhol tarol. A filmet hamarosan hazánkban is bemutatják.

Ha Barbie magyar lenne, így nézne ki a mesterséges intelligencia szerint:

A többi Barbie babát, mint például a németet, a románt, a máltait és lengyelt, akkor tudja megtekinteni, ha ide kattint.

(via rtl)