A színésznő szerint a Barátok közt meghatározó része volt a magyar televíziózásnak.

Csomor Csilla kedd reggel az RTL Reggeli című műsorában járt, ahol a házigazda Tihanyi Péter arról érdeklődött nála, szerinte mennyi idő lesz, míg lekopik róla az ÉNB Karesz-név. A színésznő elárulta, saját tapasztalatai alapján inkább ne is várjon erre: őt a mai napig összekötik Barátok köztös karakterével, Berényi Zsuzsával.

Szerintem ez örökre beleég az emberek retinájába, ezt már nem lehet kitörölni. Annál is inkább, mert mi ugye a napi sorozatgyártás úttörői voltunk, velünk indult ez a fajta műfaj. Azon szerencsések közé tartoztam, akik ugye a kezdőcsapatban és a főszereplők között voltak. Szoktam is mondani, hogy három dologra értek: Csilla, művésznő, Zsuzsa. Mostanában belejött még az is, hogy tanárnő – mesélte Csomor, aki szerint sokat köszönhet a Barátok köztnek, hiszen egy egész ország ennek hála ismerte meg a nevét.

Sokaknak beugrik ez a karakter. Egy generáció nőtt fel rajtunk, rajtam. Igazából őszintén már néha nagyon szeretnék kilépni a kategóriából, ebből a karakterből, és hát látom, hogy gombamód szaporodnak a különböző napi sorozatok, szóval majdcsak eljön az idő, amikor háttérbe szorul a "Zsuzsaságom" és előtérbe került a színésznőségem.

A színpad mellett tavaly óta már a tantermekben is otthonosan mozog Csomor, aki megszerezte pedagógusigazolványát, egy művészeti szakgimnáziumban oktat színjátszást, drámajátékokat.