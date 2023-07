Őszintén válaszolt követője kérdésére.

Hamarosan újabb taggal bővül Vasvári Vivienék családja, nemsokára ugyanis megszületik a modell-influenszer harmadik gyermeke. Ahogy az a szülők májusi esküvőjén kiderült, a kismama ismét fiút hord a szíve alatt, egy követője kérdésére viszont Instagram-oldalán elárulta, ezt a terhességet azért nem egészen úgy viseli, mint az előző kettőt.

„Más… azért most a végét nehezebben viselem, mint 23 és 27 évesen. De sokkal többet is dolgozom most, és van két gyermekem is, akikkel folyamatosan foglalkozom. Plusz a férjemnek is kettő. Így nem az van, hogy kismama vagyok, és várom az első gyermekemet, és alszom egész nap. A nap végére elfáradok, de ez így helyes” – idézte a Blikk Vasvárit, aki nemrég egy Barbie-tematikájú fotózáson mutatta meg gömbölyödő pocakját.