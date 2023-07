A Celeb vagyokban egymásban tartották a lelket, és most már közös albérleten is osztozkodik Schumacher Vanda és Jázmin Viktória. A színésznő és a szépségkirálynő jól megértik egymást a közös műsor óta, így logikusnak tűnt, hogy minek fizessenek két albérletet, amikor lakhatnának közösen is:

Én alapvetően nagyon védem a magánszférámat, de kiderült, hogy tényleg olyan, mintha testvérek lennénk,

árulta el Schumacher Vanda a Blikknek. A döntés viszont olyan friss, hogy a közös lakásba is még csak a héten költöztek be.