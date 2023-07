Bár elsőre elég furcsa duónak hangzik, mégis jó barátságot ápol egymással Timothée Chalamet és Adam Sandler.

A két színész még évekkel ezelőtt, a Men, Women & Children forgatásán ismerkedett meg egymással, ahol a 31 év korkülönbség ellenére is annyira jóban lettek, hogy a kapcsolatot azóta is tartják, gyakran össze is járnak.

Így tettek csütörtök délután New Yorkban, ahol egy köztéri kosárlabdapályán, a barátaikkal együtt fotózták le őket egy jókedvű mérkőzésük közepette.

„Ennek a jelenetnek egy filmben lenne a helye” – írta egy kommentelő a képsorokat látva.