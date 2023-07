Nem túl jók a kilátások.

Könnyen lehet, hogy csak jövőre térhetünk vissza a háborúra készülő Arrakis bolygóra, bennfentes lapok ugyanis a Dűne 2. premierjének elhalasztását rebesgetik. Denis Villeneuve sci-fijének folytatása az eredeti tervek szerint két évvel az első rész debütálása után, idén november 3-án érkezik majd a mozikba, de a hollywoodi színészek múlthéten kezdődött sztrájka csúnyát keresztülhúzhatja ezeket a számításokat.

Természetesen a film már le van forgatva, így a munkabeszüntetés a produkció ezen részét nem érinti, azonban a szakszervezet tagjai az előírások alapján munkájuk más szegmenseit sem végezhetik most el: ilyen például az interjúadás, a sajtóeseményeken való megjelenés – az Oppenheimer stábja például kivonult a filmjük bemutatójáról, amikor megkezdődött a tiltakozás.

Mivel a Dűne 2. kiemelkedő mennyiségű A-listás sztárral van teletűzdelve, érthető módon a marketing és promóciós utak, rendezvények kulcsfontosságú részét képzik a mozi "eladásának", erre azonban nem kerülhet sor, ha a sztrájk még mindig tart majd az őszi szezonban. Emiatt a Warner akár el is napolhatja a megjelenést, de nem csak a Dűne 2., az Aquaman folytatása, vagy a szintén ekkortájra ígért Bíborszín remake-je is 2024-re csúszhat. A stúdió egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket, bár a még több fontos tárgyalás is előttük van ezzel kapcsolatban, többet valószínű csak ezután tudhatunk majd.