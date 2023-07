Fotó: TV2

Jákob Zoltánnak, a Crystal Nails tulajdonosának igazán impozáns versenyautó-kollekciója van: négy Ferrari büszke tulajdonosa, azonban most egyik járgányától jó időre megválik. A Nagy Ő következő agglegénye ráadásul igazán különleges okból tette mindezt – nyár végéig felajánlotta, hogy gyerekek is kipróbálhassák azt, de ősszel is újra felkínálja majd a lehetőséget.

„Én odaadom a gyerekeknek az autómat. Megbeszéltem három profi sofőrrel, hogy ők felváltva hétfőtől vasárnapig mindennap reggeltől estig mennek, meglátogatnak nyolc nagyvárost, Budapesten meg egész nyáron viszik a gyerekeket, akik fotózkodhatnak is. Legyen nekik egy Ferrari-élmény” – mesélte Jákob, aki fel is matricázta a kocsit egy „Minden gyerek Ferrarija” felirattal.

(via Blikk)