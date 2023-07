Nem felejtette el, hogy honnan indult.

Fotó: Variety / Getty Images Hungary

Ed Sheeran egy nashville-i karaokebárban lepte meg a vendégeket azzal, hogy italokat osztogatott, és elénekelte a Backstreet Boys slágerét, amivel nagyszerű hangulatot sikerült csinálnia. A felvételen a 32 éves, háromszoros Grammy-díjas énekes önfeledten együtt énekelt a rajongókkal a Santa's nevű karácsonyi tematikájú bárban, amelyet gyakran látogatott, amikor közel tíz évvel ezelőtt az egyesült államokbeli Tennessee-ben élt.

Sheeran még a bárpult mögé is beállt, hogy italokkal szolgálja ki a tömeget, majd a jelenlévők segítségével a Thinking Out Loud című dalát is elénekelte egy friss házaspár számára. Az énekes meglepetésszerű látogatására azért került sor, mert szombat este a nashville-i Nissan Stadionban való fellépése után be tudott iktatni egy kis kitérőt a régi lakhelye felé.

Az előadásról készült videót Sheeran az Instagram-oldalán osztotta meg, amely alább tekinthető meg:

(via Ladbible)