Hódi Pamela férje, Tóth Bence a hétvégén ünnepelte a 34. születésnapját, melynek alkalmából egy partit is rendeztek az otthonukban. Az influenszer természetesen meglepetéssel is készült szerelmének, nem is akármilyennel: egy futballmezzel, amit a nemrégiben a Liverpoolhoz igazolt Szoboszlai Dominik dedikált.

Hódi a közösségi oldalán egy fotót is megosztott a követőivel, amin a kedvese szerepel, aki láthatóan teljesen odáig van az ikonikus 8-as számmal ellátott mezért.

(via 24.hu)